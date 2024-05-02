Записав на маму кілька квартир, Tesla і не лише: нардеп від "Слуги народу" отримав підозру НАБУ

Йдеться про події 2020-2021 років

НАБУ та САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 11 млн грн народному депутату від "Слуги народу" Андрію Клочку. Ним зацікавилися після розслідування Bihus.Info.

Як повідомляє НАБУ, у 2020-2021 роках він придбав у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, а офіційний дохід та заощадження нардепа та його дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Різниця між вартістю придбаного майна та їх доходами склала 11 млн грн.

Уточнюється, що йдеться про три земельні ділянки на Київщині, п’ять квартир у столиці, два нежитлові приміщення, а також дві машини — Tesla і Mersedes-Benz. Намагаючись приховати це майно, Клочко оформив більшу його частину близьких родичів. При цьому він залишив право розпоряджатися майном.

Ім’я народного обранця не називають, але журналісти Bihus.Info, які проводили щодо нього розслідування у 2021 році, пишуть, що йдеться саме про Андрія Клочка. Тоді він коментарі журналістам заявив, що не фінансував покупки його матері та порадив звертатися безпосередньо до неї.

При цьому в САП зазначили, що розслідування було розпочато після оприлюднення журналістських розслідувань. Зокрема команди Bihus.Info.

Довідково: Клочко — член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, "Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. У рамках проєкту ми розповідали, що робив протягом каденції нардеп від групи "Відновлення України" Артем Дмитрук, який колись входив до фракції "Слуга народу".