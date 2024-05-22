НАБУ объявило подозрение одному из экс-заместителей Ермака: подробности от СМИ

Чиновник был уволен с должности этой весной

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову, у брата которого в прошлом году обнаружили элитную недвижимость и авто, приобретенные во время войны. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в антикоррупционных и правоохранительных органах.

В частности, об этом написало издание ZN.UA. Кроме того, информацию подтвердили несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Напомним, в феврале 2023 года у брата тогдашнего заместителя Ермака обнаружили элитную недвижимость и авто, купленные во время войны. Речь шла об апартаментах в новостройке во Львове, земельном участке в Карпатах, парковочное место в Киеве, а также автомобилях Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикл.

Согласно информации издания ZN.UA, осенью прошлого года НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Андрея Смирнова. Следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Игорем.

Также, как пишут журналисты издания, в марте прошлого года было открыто уголовное производство в отношении Андрея Смирнова.

"В марте 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Андрея Смирнова по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении коррупционных преступлений заместителем руководителя ОП Украины. Речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Андрей Смирнов", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Смирнов был уволен с должности заместителя председателя ОП 29 марта 2024 года. В этой должности он работал с 10 сентября 2019 года и курировал судебную реформу.