Відключення діють всюди: що зараз відбувається з енергосистемою та хто надав аварійну допомогу

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи та планові ремонти

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Окрім того, гроза сьогодні знеструмила 19 населених пунктів у Сумській області.

Для промислових та побутових споживачів обмеження діють з 00:00 до 24:00. Про це 24 травня повідомляє "Укренерго".

"Причина (відключень, — Ред.): серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи та планові ремонти. Водночас щільна хмарність в окремих регіонах заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності вдень", — йдеться у повідомленні.

Щоб упоратися з дефіцитом в енергосистемі, залучають імпорт та аварійну допомогу з Європи. В "Укренерго" додали, що графіки погодинних відключень можуть бути використані для зниження рівня споживання у разі перевищення певних лімітів розмірів для кожної області.

Зазначається, що 23 травня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Вночі в період з 02.00 до 07.00 застосовувалася також аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Цього дня також 19 населених пунктів у Сумській області через погодні умови на ранок було знеструмлено. З інших причин без енергоживлення – 407 населених пунктів. До того ж є знеструмлення у Запорізькій області.

Докладніше про відключення світла в Україні можна прочитати в інтерв’ю Володимира Кудрицького "Телеграфу" "Коли перестануть вимикати світло і що треба встигнути до зими — голова Укренерго відповів на головні питання".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, де можна переглянути графіки відключень, якщо у роботі сайтів YASNO та ДТЕК стався збій.