Відключення триватимуть місяцями: в "Укренерго" повідомили погані новини і пояснили, чому так

Українців просять більш ощадливо використовувати електроенергію

В "Укренерго" попередили, що відключення світла у населення буде тривати й надалі через значний дефіцит електроенергії, який збережеться найближчими місяцями. Травневе потепління дещо знизило споживання, проте не змогло компенсувати цей дефіцит.

Хоч відключень і стало менше, але в компанії вимушені вводити графіки відключень у вечірні години. Це потрібно для збалансування енергосистеми, про що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в етері "Суспільного".

"Відключень дійсно стало менше. Але дефіцит ще значний і на вечірні години ми змушені вводити графіки відключень, щоб збалансувати систему. Навіть досить серйозні обсяги імпорту увечері не допомагають повністю усунути дефіцит, створений російськими атаками", — сказав Кудрицький.

Ворожі обстріли об’єктів української енергосистеми призвели до значного пошкодження електростанцій. На їхнє відновлення знадобляться місяці, а в деяких випадках навіть роки.

У найближчі тижні не варто очікувати збільшення генерації. Часом аварійної допомоги та імпорту може не вистачати. Саме в такі періоди будуть застосовуватись відключення, які не варто плутати з блекаутом.

"Очікувати, що у нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні — не варто. Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не є блекаути, це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", — сказав голова правління "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що кожен українець може допомоги енергосистемі. Для цього варто більш ощадливо споживати електроенергію.

"Що можемо зробити ми з вами? Прямо зараз – ми можемо більш ощадливо намагатись споживати електроенергію, не вмикати зайві електроприлади. Це на рівні домогосподарств, на рівні наших українських родин", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що через російські обстріли по енергетичних об’єктах, які суттєво посилились у середині березня, почали застосовувати графіки відключення світла. Вони діють по всій країни. Світло вимикають переважно у години найбільшого споживання або вночі.

На відновлення енергосистеми потрібні великі кошти. Тому для бізнесу підняли тариф на світло. Це призведе до здорожчання товарів і послуг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зміниться ціна хліба після підняття тарифу на електроенергію для підприємств. Пекарська галузь дуже сильно залежить від цього енергоресурсу.