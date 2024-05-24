Прикрити електростанції не можемо: глава Укренерго розповів про проблеми із захистом енергосистеми

Він розповів, що може захистити від атак

Через російські удари по енергосистемі в Україні введено обмеження споживання електроенергії. На жаль, для захисту електростанцій не вистачає ППО.

Про це, а також про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує, "Телеграф" поговорив з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким: Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання.

За його словами, без достатньої кількості засобів ППО захистити великі електростанції неможливо. Натомість високовольтна мережа, на відміну від електростанцій, має досить великий запас міцності.

"Ми фактично відновили більше третини трансформаторної потужності магістральних високовольтних мереж після російських атак в жовтні 2022. Це дуже багато. Ця магістральна мережа будувалася 40 чи 50 років у Радянському Союзі, а потім і весь період незалежності України. Це десятиліття. А зараз треба було буквально за рік-півтора зробити великий ривок, до того ж в умовах постійних російських атак", — розповів глава "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що зараз наша магістральна мережа має унікальний для України і для інших країн захист. Вона має більшу стійкість, аніж об'єкти генерації. Крім того, торік після масового пошкодження наших підстанцій було замовлено таку кількість обладнання, зокрема автотрансформаторів, що його дефіциту зараз немає. Відтак залишилася проблема захисту саме об’єктів виробництва – електростанцій.

"Я дуже сподіваюся на швидкий розвиток нової розподіленої генерації. Саме це дасть захист від атак російських окупантів, які відбуваються зараз кожні два тижні, коли по 40-50 ракет випускають по електростанціях. Тому що зараз реальність виглядає так: енергетики намагаються відновити якусь частину потужностей, але – знову атака, знову зниження спроможності енергосистеми виробляти електрику", — описав ситуацію глава "Укренерго".

Нагадаємо, раніше Кудрицький попереджав, що ворожі обстріли об’єктів української енергосистеми призвели до значного пошкодження електростанцій. На їхнє відновлення знадобляться місяці, а в деяких випадках навіть роки. У найближчі тижні не варто очікувати збільшення генерації.