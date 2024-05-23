Не тільки через росіян: Укренерго попередило про відключення світла 24 травня, названо час

В системі значний дефіцит енергії

В Україні продовжують застосовувати графіки погодинних відключень світла. У п’ятницю, 24 травня, обмеження будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України протягом доби, з 00:00 і до 24:00.

Про це повідомляє компанія "Укренерго" у своїх соціальних мережах. Підкреслюють, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься.

"Причина відключень – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", — йдеться в повідомленні.

Графік відключень світла 24 травня

Окремо зазначається, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. Також в компанії вкотре нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів російських окупантів по українських електростанціях.

"З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні планують реконструювати повітряну лінію електропередачі з Чорнобиля до Славутича, яка проходить через Білорусь.