Не тільки через росіян: Укренерго попередило про відключення світла 24 травня, названо час
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В системі значний дефіцит енергії
В Україні продовжують застосовувати графіки погодинних відключень світла. У п’ятницю, 24 травня, обмеження будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України протягом доби, з 00:00 і до 24:00.
Про це повідомляє компанія "Укренерго" у своїх соціальних мережах. Підкреслюють, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватиметься.
"Причина відключень – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії", — йдеться в повідомленні.
Окремо зазначається, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго.
Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. Також в компанії вкотре нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів російських окупантів по українських електростанціях.
"З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", — підкреслили в "Укренерго".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні планують реконструювати повітряну лінію електропередачі з Чорнобиля до Славутича, яка проходить через Білорусь.