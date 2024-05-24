"Список недоторканих" скоротять: кого в країні більше не омине відключення світла задля економії

"Укренерго" зараз працює над створенням умов, щоб борги за світло деяких держустанов перестали рости

Деякі держпідприємства та коммунальні установи, що входять до так званого "списку недоторканих", більше не омине відключення світла. До таких заходів вдадуться не тільки заради економії, а ще й через борги. Адже вони не сплачують рахунки за спожиту електроєнергію роками.

Про це розповів голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Подробиці він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" "Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання".

"І найголовніше – це вирішення проблеми неплатників на оптовому ринку електроенергії. А борги виникають, тому що є підприємства, в основному державні і комунальні, яких не можна відключати, тому що це, наприклад, водоканал великого міста. Але вони просто не платять за електроенергію. І роблять це роками, іноді десятиліттями. "Укренерго" зараз працює над створенням умов, щоб ці борги перестали рости.", — сказав він.

За словами Кудрицького, для цього буде прийнято певне рішення, що дозволить споживачам, яких дійсно не можна відключити, отримати спеціальні умови постачання електроенергії і цю проблему локалізувати. А решті доведеться розраховуватися, принаймні за поточними платежами або бути відключеними.

Він додав, що так званий "список недото́рканих" давно вже вимагає того, щоб його почистити.

"І зараз важливо розуміти, мова йде не просто про припинення зростання боргів. Без цього неможливий розвиток цієї нової генерації, про якому ми всі говоримо. Інвестору потрібно розуміти, що він заробить за це гроші. А якщо залишити все як є, то жоден інвестор не прийде на енергетичний ринок, де ти виробляєш і продаєш електрику сьогодні, а гроші за неї отримуєш через 12-14 місяців", — наголосив голова правління ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Він додав, що зараз треба шукати фінансовий ресурс, щоб одноразово здійснити погашення боргу електростанціям, щоб нові електростанції могли бути збудовані з нуля і працювати без накопичення заборгованості. "Цього року я планую, що наші борги на балансуючому сегменті ринку, де власне і виникає ця проблема з неплатниками, будуть зведені до нуля. Зараз компанія активно працює над досягненням цієї мети", — поділився планами Кудрицький.

Раніше "Телеграф" писав, що до Києва доводяться найменші ліміти.