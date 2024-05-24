"Укренерго" скасувало графіки відключень у Києві: до котрої години буде світло

У компанії дали новий прогноз

У п'ятницю, 24 травня, у Києві скасували погодинні графіки відключень світла з 11:00 до 14:00. Але з 15:00 вони знову можуть застосовуватися.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Yasno" Сергій Коваленко. Він зазначив, що "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз.

Нагадуємо, раніше "Укренерго" повідомляло, що графіки відключень світла в Києві та області будуть застосовувати всю добу — до 00:00. Очікувалося, що в денні години буде наявний дефіцит електрики через дощову погоду та щільну хмарність у більшості регіонів України. Це заважає сонячним електростанціям працювати на максимум.

У компанії зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Для покращення ситуації в енергосистемі ощадливо користуйтеся електрикою. Включайте енергомісткими приладами не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Раніше "Телеграф" писав, що до Києва доводяться менші ліміти споживання електроенергії, ніж для інших міст. Гарантовано в столиці відключають світло на 12 годин. На думку експерта, при визначенні лімітів має враховуватися наявність критичної інфраструктури у регіоні.