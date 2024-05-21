Зеленський розповів, скільки ракет С-300 накопичила Росія і чому Україні необхідно бити по об’єктах у РФ

Президента висловився про позицію Заходу стосовно певних заборон у використанні іноземної зброї

Україні заборонено бити західною зброєю по російській території, тому Сили оборони не можуть знищувати скупчення окупаційних військ допоки ті не перетнуть державний кордон. Тим часом Росія накопичила вже 10 тисяч ракет С-300 та активно їх використовує для ударів по Харкову та інших населених пунктах.

Ця ситуація дає перевагу для росіян, дозволяючи їм обстрілювати обласний центр та вбивати звичайних українців. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю he New York Times.

"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей — це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб — це їхня величезна перевага. Застосування систем С-300, у них накопичилося 10 тисяч ракет С-300. Десять тисяч — це знову-таки їхня перевага", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у світу є зброя, щоб протистояти Росії. У інших країн є більш ефективне озброєння ніж те, яке є у РФ. Проте в України немає достатньо цієї зброї та дозволу бити нею по території Росії.

"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є потрібна зброя краща, ніж та, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в Україні обидва ці елементи — достатня кількість та дозвіл? Ні", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що говорив на цю тему з держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту у Київ. Зеленський говорив про це також з лідерами деяких країн союзників. Проте деталей він не повідомив.

Раніше Зеленський розповів, що Глобальний саміт миру допоможе зрозуміти, які країни хочуть миру у світі, а хто прагне зберегти відносини з Росією. Головною метою конференції він назвав посилення тиску на РФ.

"Телеграф" раніше писав, чи визнають в ООН легітимність Зеленського як президента України. 20 травня було рівно 5 років з дня інавгурації голови держави.