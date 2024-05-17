Військові говорять про великі проблеми на фронті

Західні канцелярії працюють над координацією дипломатичних дій задля того, щоб переконати президента України Володимира Зеленського ухвалити принцип переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За гіршим сценарієм, росіяни відкриють ще один фронт.

Про це пише видання Europe 1. Неназваний військовий французької армії говорить нібито про великі проблеми України на фронти, зокрема про недоукомплектування бригад та дезертирство українських військових.

"Україні доведеться вести переговори про закінчення війни, ризикуючи найгіршим сценарієм, наприклад, що росіяни відкриють ще один фронт. За інформацією Europe 1, західні канцелярії готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Володимира Зеленського ухвалити принцип переговорів", ― йдеться у повідомленні.

Видання пише, що росіяни почали наступ на Харківщину, щоб відтягнути сили ЗСУ з інших напрямків та захопити усі території Донбасу. Нібито "пастка спрацювала". Це дозволить росіянам просуватись ще й на півдні України.

Зазначимо, Володимир Зеленський раніше заявив, що Захід не примушує Київ до перемовин з Москвою. Але такі "перемовницькі настрої" у світовому суспільстві вже є.

У швейцарському місті Бюрґеншток 15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру. Це конференція по українській "формулі миру". Зеленський назвав основні цілі, серед яких не лише безпека.

Раніше "Телеграф" повідомляв, представники яких країн відвідають саміт миру. Особливо цікавою є позиція Китаю, який веде свою гру.