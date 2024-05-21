У ЄС поспішають розпочати переговори про вступ України, названо дату

У Євросоюзі тиснуть на Угорщину

У Європейському союзі наполягають на тому, щоб переговори щодо вступу України до ЄС розпочалися вже у червні. Європейські та українські дипломати інтенсивно працюють, намагаючись переконати Угорщину дати на це свою згоду, Будапешт "зіштовхується з новим тиском" з метою його відмови від протидії Києву на шляху вступу до ЄС.

Як повідомляє Politico з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, п’ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що мета полягає в тому, щоб розпочати офіційні переговори вже 25 червня. Зазначається, що це "зміцнить моральний дух України".

Дипломати наголосили, що і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну дипломатію з Будапештом, щоб "вирішити проблеми угорських меншин в Україні". У статті нагадали, що внаслідок переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто намітилася позитивна динаміка діалогу.

Водночас, як припустив один із дипломатів ЄС, Угорщина, можливо, захоче зупинити переговори про вступ України до ЄС до того, як у липні вона розпочне головування у Раді ЄС. Воно триватиме шість місяців.

Наступним кроком у процесі вступу України до ЄС має стати міжурядова конференція. Це й означатиме початок переговорів про членство. Перед цим країни-члени мають домовитися про так звані переговорні рамки.

"27 столиць сперечаються з приводу цього документа з того часу, як Європейська комісія відправила їм його в березні. Поки переговори технічно йдуть добре, сказали двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проєкт буде відправлений послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання", — йдеться у статті.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила продовження автономних торгових заходів для України ("торговельний безвіз"). Це передбачає припинення ввізного мита та квот на український експорт до ЄС.