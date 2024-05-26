США візьмуть участь у саміті миру у Швейцарії ― подробиці від Reuters

Раніше поширились повідомлення, що Байден проігнорує конференцію

Сполучені Штати Америки (США) відвідають Глобальний саміт миру у Швейцарії. ЗМІ раніше писали, що Байден може пропустити конференцію, але Reuters пише, що на ній будуть представники офіційного Вашингтона.

Агентство посилається на американського чиновника, ім’я якого не називається. Про це йдеться на сайті Reuters.

"Американський чиновник заявив у неділю, що Сполучені Штати братимуть участь у саміті, але відмовився сказати, хто і на якому рівні", ― йдеться у матеріалі агентства.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Байден не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії. За даними агентства, лідер США буде в цей час перебувати у Каліфорнії. Там відбудеться захід, на якому будуть присутні політики-демократи та голлівудські зірки. Разом з ним нібито буде і віцепрезидентка Камала Гарріс.

У Швейцарію від США може поїхати держсекретар Ентоні Блінкен. У такому випадку Штати будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ.

Для довідки: Глобальний саміт миру пройде у Бюргенштоці (Швейцарія) 15-16 червня 2024 році. Це міжнародна зустріч на рівні лідерів. На конференції будуть обговорювати реалізацію 10-крокової "Формули миру", яку раніше представив Офіс президента України.

Вже понад 90 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру. Проте Бразилія відмовилась приїхати на конференцію. Вона разом з Китаєм пропонує провести інший саміт, який буде влаштовувати і Москву.

Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш вважає, що саміт треба провести без Бразилії та Китаю. Нібито вони просувають інтереси Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки важливою є присутність Байдена на саміті миру у Швейцарії. Експерти спрогнозували, хто може представити США на конференції.