Франция решилась, в Украину направят инструкторов для подготовки ВСУ, заявил Сырский: подробности

Соответствующие разрешения уже подписаны

Во Франции, после ряда заявлений стран-участниц альянса о введении в Украину войск НАТО, решились отправить своих военных инструкторов. Они будут обучать и заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Новость появилась после видеовстречи с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьяном Лекорню.

"Радо приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", — написал он в своем Telegram.

Вместе с Сырским участие в видеовстрече принял также и Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Верю, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту. Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа, и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", — отметил Сырский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что идеи президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск в Украину не поддерживают ни простые французы, ни политические деятели страны — они опасаются возвращения воинского долга.