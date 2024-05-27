Іспанія під час візиту Зеленського оголосила про два важливі рішення для України

Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться

У понеділок, 27 травня, Іспанія та Україна підписали угоду про безпеку, а також посилюють військову співпрацю. Зокрема ЗСУ отримають новий пакет зброї більш ніж на мільярд євро.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України. Зазначається, що угоди було підписано під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єром Іспанії Педро Санчесом.

"Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року", — йдеться у повідомленні.

Також Іспанія обіцяє збільшити внесок до Європейського фонду світу, через який Україна вже отримала 11,1 мільярда євро та отримає додаткові 5 мільярдів протягом 2024-2027 років.

Мадрид також готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, за даними El Pais, мають увійти 19 танків Leopard 2A4, артилерійські снаряди, антидронові засоби та ракети до ЗРК Patriot. Вартість пакета оцінюється в 1,129 мільярда євро, що є найбільшим траншем допомоги від Іспанії для України з початку російського вторгнення.

За даними Університету Кіля, який відстежує допомогу Україні від союзників, Іспанія виділила військову та фінансову допомогу на 900 мільйонів євро, тобто новий пакет більш ніж подвоїть цю суму. Варто зазначити, що Мадрид виділив додатково 2,7 мільярда євро на програми ЄС за допомогою України, і 5,33 мільярда на підтримку українських біженців.

Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню угоду про безпеку. До цього Київ підписав двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес напередодні повідомила, що її країна разом з іншими союзниками вже відправила додаткові ракети до систем Patriot для ЗСУ