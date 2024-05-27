В Іспанії повідомили нову дату візиту Зеленського: коли він відбудеться

Дату візиту перенесли через наступ терористів на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський 27 травня прибуде з офіційним візитом до Іспанії. Дата була перенесена, оскільки на початку травня російські терористи почали наступ на Харківщині й президент скасував усі заплановані міжнародні візити.

Про це повідомляє пресслужба уряду Іспанії. У планах Зеленського – зустріч з королем Іспанії Феліпе VI та з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Зазначається, що після зустрічі Зеленський та Санчес проведуть спільну пресконференцію.

Інші подробиці тем, які будуть обговорювати лідери України та Іспанії, у пресслужбі не розголошують. Втім, цілком ймовірно, що Україна та Іспанія під час візиту президента Зеленського підпишуть безпекову угоду між двома державами.

Зазначимо, що на початку травня президент Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, через наступ росіян на півночі Харківщини. Також глава держави скасував поїздки до Португалії та Іспанії, де планував підписати безпекову угоду.

Зазначимо, що це не перший міжнародний візит Володимира Зеленського, який зірвався через загострення ситуації, щоправда, тоді це стосувалося поїздки президента України до Баку на зустріч із головами Вірменії та Азербайджану. Тоді на початку березня відносини держав загострилися через питання передачі Баку кількох сіл, яке врешті-решт було вирішено позитивно, але вже після скасування візиту Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що першою країною, яка підписала угоду про безпеку, стала Велика Британія. Це відбулося ще 12 січня. Договір діятиме до вступу України в НАТО.