Испания во время визита Зеленского объявила о двух важных решениях для Украины

Испания будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится

В понедельник, 27 мая, Испания и Украина подписали соглашение о безопасности, а также усиливают военное сотрудничество. В частности ВСУ получат новый пакет оружия более, чем на миллиард евро.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины. Отмечается, что соглашения были подписаны во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьером Испании Педро Санчесом.

"Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года", — говорится в сообщении.

Также Испания обещает увеличить взнос в Европейский фонд мира, через который Украина уже получила 11,1 миллиарда евро и получит дополнительные 5 миллиардов в течение 2024-2027 годов.

Мадрид также готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, по данным El Pais, должны войти 19 танков Leopard 2A4, артиллерийские снаряды, антидроновые средства и ракеты к ЗРК Patriot. Стоимость пакета оценивается в 1,129 миллиарда евро, что является крупнейшим траншем помощи от Испании для Украины с начала российского вторжения.

По данным Университета Киля, который отслеживает помощь Украине от союзников, Испания выделила военной и финансовой помощи на 900 миллионов евро, то есть новый пакет более чем удвоит эту сумму. Стоит отметить, что Мадрид выделил дополнительно 2,7 миллиарда евро на программы ЕС по помощи Украине, и 5,33 милиларда на поддержку украинских беженцев.

Испания стала десятой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. До этого Киев подписал двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Как сообщалось ранее, министр обороны Испании Маргарита Роблес накануне сообщила, что ее страна вместе с другими союзниками уже отправила дополнительные ракеты к системам Patriot для ВСУ