Інформація вже у реєстрі: у ТЦК пояснили, чому не варто видаляти "Резерв+" після оновлення даних

Оновлені дані вже збережено у реєстрі

Багато українців оновили дані у додатку "Резерв+", а потім видалили програму. Однак робити так не треба.

Про це розповіла речник Дніпропетровського обласного ТЦК Олена Кузіна в інтерв’ю "11 каналу". За її словами, інформація все одно залишається у реєстрі.

"Якщо ви видалили після реєстрації програму, то ви просто видалили програму з телефону, і це неправильно", — сказала Кузіна.

За її словами, якщо військовозобов’язаний зареєструвався в додатку і вніс туди свої дані, то його все ж таки викличуть у ТЦК, але зроблять це повісткою чи іншим способом.

Загалом Кузина переконана, що фахівці зможуть ліквідувати всі проблеми програми, хоча визнає, що перші дні переходу від паперової системи до цифрової можуть бути проблемними. За її словами, не в останню чергу це пов’язано з тим, що велика кількість користувачів встановила програму.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони пояснили, що в новому законодавстві такого поняття як "електронний порядок денний" не існує, а тому ніхто їх через "Резерв+" не отримуватиме.