"Щоб могли виконати свій обов'язок": чи може українцям прийти повістка у "Резерв+", відповідь Міноборони

Спосіб оповіщення громадян не змінювався

У суботу, 18 травня, в Україні запрацював додаток "Резерв+", у якому можна оновити дані для ТЦК. При цьому повістки через нього не розсилатимуть.

У цьому запевнили у Міноборони. Військові пояснили, що зараз в українському законодавстві навіть не передбачено поняття "електронний порядок денний", а тому чекати на них у новому додатку не потрібно.

"Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. У додатку станом на сьогодні точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоб громадяни могли побачити саме інформацію про себе з "Оберега" і могли виконати свій законний обов’язок — оновити дані", — сказала заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з додатком "Резерв +" виник несподіваний конфуз. Як виявилося, воно, ймовірно, було зроблено на основі шкільного додатку "Мрія". Більше того, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер, на якому вироблявся додаток, належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російські.