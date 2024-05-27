Чому дані в "Резерві+" неточні і які зміни чекатимуть на функціонал

Звання, прізвища, дати — все неправильно

Нещодавній старт "Резерв+" від Міноборони розчарував величезну кількість користувачів через баги та хибні персональні дані. У відомстві визнали критичні огріхи та назвали причини масштабних помилок.

У пресслужбі МО розповіли "Телеграфу", що виною всіх неточностей став людський фактор.

"Це саме оператори ТЦК внесли неактуальну інформацію або внесли її не повністю. І варто зазначити, що реєстр Оберіг взаємодіє з іншими державними реєстрами та має змогу верифікувати інформацію, але це відбувається за запитом, а не автоматично ", — пояснюють в пресслужбі Міноборони.

Попри усі незручності, відомство обіцяє найближчим часом реалізувати в "Резерв+" можливість актуалізації інших відомостей та впровадити QR-код як військово-обліковий документ.

А влітку ми зможемо побачити "Армію+" – окремий додаток для діючих військових.​​​​​​​​​​​​​​​​ Адже саме їхній наплив на додаток спричинив таке велике навантаження.

В оборонному відомстві розуміли, що додаток спричинить великий ажіотаж, але що тисячі людей вщент розгромлять такий електронний кабінет — не очікували. До того ж розробка відбувалася поспіхом.

Чому Міністерство оборони не врахувало всі ризики ще на початку, чому додаток не інтегрували в "Дію" і чи можна буде виправити помилки без візиту до ТЦК, читайте у повному матеріалі "Телеграфу" у вівторок, зранку.