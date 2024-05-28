Информация уже в реестре: в ТЦК объяснили, почему не стоит удалять "Резерв+" после обновления данных

Обновленные данные уже сохранены в реестре

Многие украинцы обновили данные в приложении "Резерв+", а затем удалили приложение. Однако делать так не надо.

Об этом рассказала спикер Днепропетровского областного ТЦК Алёна Кузина в интервью "11 каналу". По ее словам, информация все равно остается в реестре.

"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это неправильно", — сказала Кузина.

По ее словам, если военнообязанный зарегистрировался в приложении и внес туда свои данные, то его все же вызовут в ТЦК, но сделают это повесткой или другим способом.

В целом же Кузина убеждена, что специалисты смогут ликвидировать все проблемы приложения, хотя признает, что первые дни перехода от бумажной системы к цифровой могут быть проблемными. По ее словам, не в последнюю очередь это связано с тем, что большое количество пользователей установило приложение.

Как сообщалось ранее, в Минобороны объяснили, что в новом законодательстве такого понятия как "электронная повестка" не существует, а потому никто их через "Резерв+" получать не будет.