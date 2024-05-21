У додатку "Резерв+" з’явиться новий функціонал: у Міноборони розповіли, коли запустять QR-коди

Чекати залишилося менш як місяць

В Україні після запуску програми "Резерв+" буде введено QR-коди, які дозволять посадовцям перевірити інформацію про військовозобов’язаного в будь-якому місці. Працювати вони розпочнуть із 18 червня.

Про це розповіла в ефірі єдиного марафону новин заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, наразі інформація у додатку має інформаційний характер, а також забезпечує відкритість та прозорість державного реєстру.

За її словами, наразі додаток дозволяє людині зрозуміти, що про неї знають держава та ТЦК, а також підкоригувати інформацію, якщо вона не відповідає дійсності.

"З 18 червня ми плануємо запустити QR-код і відповідно функціонал програми, завдяки якому можна цей QR-код зчитати. Завдяки цьому посадові особи з ТЦК або нацполу можуть перевірити інформацію з реєстру", — каже вона.

Чорногоренко додала, що це дозволить виписці з реєстру мати ту саму юридичну силу, що й паперові документи.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони пояснили, що в новому законодавстві такого поняття як "електронна повістка" не існує, а тому ніхто їх через "Резерв+" не отримуватиме.