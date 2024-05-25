Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа" пояснив чому краще відмовитися від присутності Китаю та Бразилії на саміті світу у Швейцарії

Китай із Бразилією висунули цього тижня нібито мирну ініціативу. Вона не передбачає відновлення територіальної цілісності України. Йдеться там про заморожування лінією фронту, що діє на момент укладання деяких угод. З урахуванням, як кажуть у Кремлі, "реалій на землі ".

Про це ж говорив 24 травня у Мінську Путін. Видно явна узгодженість позицій. І інтерес Китаю, що збігається з інтересом Росії.

З одного боку, це може бути пов’язане з бажанням принизити роль мирної конференції, яку Україна готує на середину червня у Швейцарії – Глобального саміту миру. З іншого боку, Китай та Бразилія можуть висунути умову, що готові взяти участь у зустрічі у Швейцарії, якщо наступна конференція буде присвячена обговоренню їхнього мирного плану. Що передбачає фактично заморожування по лінії фронту.

У результаті Україні доведеться обирати. Або ми погоджуємося на участь Китаю та Бразилії у саміті, заснованому на нашій формулі миру, але тоді маємо брати участь і у зустрічі за їхнім планом. Або ми не отримуємо участі цих країн у конференції у Швейцарії, але й не йдемо на їхню умову у проведенні наступної зустрічі, швидше за все, за участю РФ.

На мою думку, небезпечний вибір. Якщо така умова дійсно існує (а мені здається, це ймовірно) і ми погодимося на неї, то це означатиме, що ми згодні розглядати територіальний компроміс. Що стане потужним сигналом і для Росії, і для Заходу, і Китаю. Які потім стануть тиснути на нас цим. Раз ми дали зрозуміти, що готові йти шляхом територіальних поступок. У такому разі нас так до цього підштовхуватимуть, що упиратися просто не буде сил і можливостей.

Тож, гадаю, краще відмовитися від присутності Китаю та Бразилії на саміті у Швейцарії, ніж погодитися на обговорення їхнього плану під час спільної з РФ конференції. Яка, за логікою Кремля, легітимізує і Зеленського (заяви про сумнівну легітимність якого не просто так продукують Путіну та Ко) та самого Путіна.