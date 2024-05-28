З фур уже не знімають: ТЦК змінили методи впливу на водіїв-міжнародників

Їздити нема кому — в Асоціації б'ють на сполох

Лише деяка частина водіїв фур в Україні до того, як увійшов в дію новий закон про мобілізацію, мали військово-облікові документи. У зв’язку з цим працівники ТЦК знімали водіїв з вантажівок та забирали до військкомату для проходження ВЛК. Транспортний засіб залишали обабіч дороги.

Як кажуть в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, такі випадки не були масовими, але зустрічались. "Можна сказати, що вони набули дещо іншого, значно цивілізованішого відтінку. Але й це кардинально ситуацію в галузі не рятує", — йдеться у програмі Асоціації "Укравтоконтинент".

Віцепрезидент Асоціації перевізників Володимир Балін заявив, що фактів, що забирають на службу поза місцем прописки, практично нема. Тобто при зупинці водіям фур як правило загрожує протокол і вручення повістки про направлення в той ТЦК, де людина зареєстрована.

Щодо проблем перевізників, то їх вдосталь: одні кидають фури і втікають в країни ЄС, інших просто звільняють, бо вони відмовляються їхати в рейс. Виходом із ситуації в Асоціації бачать прозорі та реальні для виконання умови бронювання водіїв-міжнародників та визнання транспортну галузь критичною галуззю інфраструктури України. Інакше в економіці може настати колапс, побоюються перевізники.

Раніше "Телеграф" писав, що далекобійники з України, які після переходу кордону з ЄС кидають фури і тікають, не зможуть знайти роботу в Європі. Їх жорстко каратимуть за це.