Знімають з вантажівок просто посеред дороги і забирають на фронт: асоціація водіїв-міжнародників б’є на сполох

Авто лишають де-небудь

До секретаріату профільної організації українських водіїв звернулось відразу кілька перевізників зі скаргами. У них стверджується, що працівники ТЦК та СП знімають водіїв з вантажівок і забирають до військкомату. При цьому транспортний засіб залишається посеред дороги, а за вантаж ніхто відповідальності не несе.

Про це йдеться у сюжеті програми "УкрАвтоКонтинент", що створюється за підтримки Асоціації міжнародних перевізників України. Зокрема, у ролику наводиться кілька телефонних розмов з водіями, які стали свідками подібних історій на Закарпатті.

Що сказали українські водії

Перевізник Віталій Шаль повідомив: "Водій їхав з Португалії, його зупинили. Водій вийшов з машини, і водія забрали. Більше з ним ні зв’язку, нічого не було… Як водій поставив автомобіль з боку проїжджої частини, і включили сигналізацію… так машина і стоїть". Дивом в авто за ніч не розрядився акумулятор.

"Забрали водія до військової частини, автомобіль залишили там на КП. І зранку ми з ним поспілкувались, він знаходиться вже у військовій частині", — каже інший перевізник Сергій Нечай. При цьому автомобіль залишився завантаженим на КП.

Ще один представник компанії-перевізника Віталій Савчук стверджує, що працівники поліції зупинили його колегу, перевірили документи. Військові з ТЦК сказали, що хочуть уточнити дані, і що його назад відпустять. Водій відмовився їхати, але його силою заштовхали у транспортний засіб. У Сваляві він пройшов медичний огляд, і відразу звідти його відправили на полігон на навчання.

В асоціації б’ють на сполох через те, що водій-міжнародник несе відповідальність за вантаж. У зв’язку з цим президент Асоціації Леонід Костюченко вже звернувся до прем’єр-міністра України з вимогою не допущення таких випадків у майбутньому. Крім того, транспортне забезпечення належить до життєво важливих послуг (згідно з законом про критичну інфраструктуру). Тобто по факту водіїв-міжнародників мобілізовувати не повинні. Більше дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" писав, за який час після ухвалення закону військовозобов'язаний має оновити свої дані. Якщо цього не зробили, то українцям загрожує відповідальність.