На Хмельницькій АЕС зупинився енергоблок: що відбувається

Росіяни вкидують фейки про американське паливо

Відключення від мережі другого енергоблоку Хмельницької АЕС не пов’язано ні з аварійною ситуацією, ні з американським паливом для реакторів. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в керівництві НАЕК "Енергоатом".

Як стало відомо, 13 березня другий енергоблок Хмельницької АЕС було відключено від мережі. В "Енергоатомі" дали офіційне пояснення: відключення енергоблоку сталося через "коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату з тенденцією збільшення".

Що це значить?

"Якщо просто: є реактор, де паливо гріє воду. Ця вода утворює пару, яка через парогенератори і системи труб потрапляє і крутить турбіну, яка безпосередньо і виробляє електроенергію. От і є проблемні моменти з обладнанням цієї турбіни, а не реактором. Тобто ніякого відношення до аварій це не має. Це не аварійна ситуація. Дійсно, там є питання щодо обладнання. Його просто вивели в ремонт, щоб в наступному сезоні воно вже працювало нормально", — пояснив співрозмовник видання в "Енергоатомі".

Водночас російські пабліки та пропагандистські ЗМІ почали розганяти інформацію, що зупинка енергоблоку сталася через паливо американської компанії Westinghouse, яке використовують на Хмельницькій АЕС взамін палива "Росатому".

"Але це абсолютний фейк. Не треба на нього реагувати. Там механічні проблеми з обладнанням. Не з реактором, не з паливом. Йдеться про турбіну, ротор і вони не мають ніякого відношення до самого палива. Вони фізично знаходяться окремо", — запевнив співрозмовник "Телеграфу".

За даними джерела видання, вже наступного опалювального сезону другий енергоблок буде працювати в штатному режимі.

"Поки важко сказати, скільки триватимуть ці ремонтні роботи. Цей момент вивчається, але до наступного опалювального сезону він [енергоблок] точно буде працювати", — резюмував наш співрозмовник.

Нагадаємо, що раніше в Міненергетики назвали "фантастичною" ідею росіян запустити Запорізьку АЕС на окупованій території.