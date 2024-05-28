"Це необхідний процес": чому під час відключень світла почали ремонтувати АЕС, розповіла експерт

Щороку АЕС зупиняються для ремонту

Ремонт енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) під час відключення світла та дефіциту в енергосистемі України неабияк непокоїть суспільство. Проте це звичайний процес, який відбувається на АЕС щороку.

Про це"Телеграфу" розповіла експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Більше про те, який зараз стан АЕС України читайте у матеріалі: "Чому світло відключають ночами і чи залежимо ми ще від Росії, — пояснює експертка з ядерної енергетики".

За її словами, зупинка і ремонт енергоблоків плановий та необхідний процес.

"Особливість експлуатації АЕС у тому, що раз на рік вони стають на ремонт, як правило, після зимового періоду. У цей час відбувається перезавантаження ядерного палива – переформатування активної зони", — поясню експерт.

Вона наголосила, що під час цих робіт чверть палива вивантажують з активної зони, яка відпрацювала вже три роки, замість нього завантажують свіже ядерне паливо. Тобто паливо, яке було в центрі зони, забирається на периферію і таке інше.

"Три блоки зараз на ремонті і техобслуговуванні, інші також по черзі зупинятимуть, щоб до осінньо-зимового періоду, який починається у жовтні, вони були у повній готовності", — каже Ольга Кошарна.

Раніше "Телеграф" писав, що світло відключатимуть і влітку, і найближчі кілька років.