У ЗСУ пояснили, навіщо відправляють повістки 17-річним українцям

Не всі отримають оповіщення від ТЦК та СП

У Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ) дали роз’яснення стосовно відправлення повісток 17-річним юнакам. Їх отримають тільки ті українці, які не стали у визначений період на військовий облік призовників.

Це необхідно зробити з січня по березень. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

"Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання", ― йдеться у повідомленні.

Для взяття на військовий облік призовника юнаки повинні особисто прибути до ТЦК та СП. При собі варто мати документи. Якщо в зазначений період юнак не стає на облік, то йому надішлють повістку.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік", ― йдеться у повідомленні.

Пресслужба звернула увагу на один момент. Постановка на військовий облік призовника не пов’язана з мобілізацією.

"Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", ― пише пресслужба Сухопутних військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли застосунок "Резерв+" буде аналогом військового квитка. Зараз його використовують лише для оновлення даних.