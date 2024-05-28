В ВСУ объяснили, зачем отправляют повестки 17-летним украинцам

Не все получат уведомления от ТЦК и СП

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали разъяснения по поводу отправки повесток 17-летним юношам. Их получат только украинцы, которые не стали в определенный период на военный учет призывников.

Это необходимо было сделать с января по март. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", — говорится в сообщении.

Для взятия на военный учет призывника юноши должны лично прибыть в ТЦК и СП. При себе следует иметь документы. Если в указанный период юноша не становится на учет, ему пришлют повестку.

"Юноши, которые по определенным причинам не встали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет", — говорится в сообщении.

Пресс-служба обратила внимание на один момент. Постановка на военный учет призывника не связана с мобилизацией.

"Постановка на военный учет не имеет отношения к продолжающимся мобилизационным мерам", ― пишет пресс-служба Сухопутных войск.

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