Укр

В ВСУ объяснили, зачем отправляют повестки 17-летним украинцам

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Им нужно становиться на военный учет
Им нужно становиться на военный учет. Фото tsn.ua

Не все получат уведомления от ТЦК и СП

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали разъяснения по поводу отправки повесток 17-летним юношам. Их получат только украинцы, которые не стали в определенный период на военный учет призывников.

Это необходимо было сделать с января по март. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", — говорится в сообщении.

Для взятия на военный учет призывника юноши должны лично прибыть в ТЦК и СП. При себе следует иметь документы. Если в указанный период юноша не становится на учет, ему пришлют повестку.

"Юноши, которые по определенным причинам не встали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет", — говорится в сообщении.

Пресс-служба обратила внимание на один момент. Постановка на военный учет призывника не связана с мобилизацией.

"Постановка на военный учет не имеет отношения к продолжающимся мобилизационным мерам", ― пишет пресс-служба Сухопутных войск.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда приложение "Резерв+" будет аналогом военного билета. Сейчас оно используется только для обновления данных.

Теги:
#Украина #Повестка #ВСУ