Матиме силу військового квитка: в Міноборони відповіли, коли "Резерв+" отримає повний функціонал

Нині можна змінити лише контактні дані

Вже за кілька тижнів інформацію із нового застосунку від Міноборони "Резерв+", який запрацював в Україні 18 травня, прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.

Про це представники Міноборони повідомили в ексклюзивному інтерв'ю нашому виданню. Повну версію читайте в матеріалі "Телеграфу": Чому глючить Резерв+. У Міноборони відповіли на популярні запитання

"Впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, інформація стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво", — обіцяють у Міноборони.

Нагадаємо, у перший день запуску застосунку, програма здійняла неабиякий шквал критики. У одних застосунок взагалі не хотів запускатися, в інших — не дозволяв пройти реєстрацію. Чимало критики викликав і дуже обмежений стартовий функціонал "Резерв+".

Так, нині через додаток можна змінити лише контактні дані згідно з новим законом, що набув чинності 18 травня. Проте користувачі очікували можливості оновлення всього спектру всіх персональних відомостей.

"Перед нами постало завдання швидко розробити електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку. Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг". Наразі ця інформація має виключно інформативний характер", — пояснюють в Міноборони.

Як вказано у самому додатку, його ідея полягала в тому, щоб уникнути походів у ТЦК і надати можливість дистанційного оновлення даних без черг. Однак, якщо дані було внесено з помилками, відвідання ТЦК все одно не уникнути. Щоправда, раніше в Міноборони говорили про те, що працюють над можливістю виправити такі помилки дистанційно, через застосунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК пояснили, чому не варто видаляти "Резерв+" після оновлення даних. Інформація все одно залишається у реєстрі.