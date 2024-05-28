Португалія підписала безпекову угоду з Україною і надасть багатомільйонну військову допомогу: подробиці

Ухвалили низку важливих питань

Підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки та щонайменше 126 млн євро військової підтримки цьогоріч. Такі наслідки візиту президента України Володимира Зеленського до Лісабону. Португалія стала 12-ю країною, яка підписала угоду, попередньою була Бельгія.

Інформація про це з’явилася на офіційному сайті очільника держави. Зазначається, що угоду підписав прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру.

"Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем", — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що Португалія підтвердила свою участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

"Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам", — йдеться у повідомленні.

Щодо політичного співробітництва, то повідомляється, що Португалія підтримає Україну на її шляху до майбутнього вступу в НАТО, а також схвалює Українську формулу миру.

"Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції", — йдеться у повідомленні.

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

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