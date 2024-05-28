Португалия подписала соглашение о безопасности с Украиной и предоставит многомиллионную военную помощь: подробности

Приняли ряд важных решений

Подписание двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и не менее 126 млн евро военной поддержки в этом году. Таковы последствия визита президента Украины Владимира Зеленского в Лиссабон. Португалия стала 12-й страной, подписавшей соглашение, предыдущей была Бельгия.

Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства. Соглашение подписал премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.

"Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что Португалия подтвердила свое участие в коалиции F-16, международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

"Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам", — говорится в сообщении.

Что касается политического сотрудничества, то сообщается, что Португалия поддержит Украину на пути к будущему вступлению в НАТО, а также одобряет Украинскую формулу мира.

"Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции", — говорится в сообщении.

Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО снова заговорили о защите неба Украины и отправке войск: две страны-союзницы против