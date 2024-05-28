Україна підписала договір про гарантії безпеки з Бельгією: скільки країн уже уклали таку угоду

Вперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16

Вже одинадцята країна підписала з Україною угоду щодо гарантій безпеки. У вівторок, 28 травня, такий документ підписано із Бельгією.

"Сьогодні у Брюсселі ми з прем’єр-міністром Олександром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку та довгострокову підтримку між Україною та Бельгією", — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що угода передбачає не менше 977 мільйонів євро як військову допомогу Бельгії Україні цього року. Також Бельгія взяла на себе зобов’язання підтримувати нашу країну протягом 10 років.

"Вперше в такій угоді вказується точна кількість винищувачів F-16 — 30, які будуть доставлені в Україну до 2028 року, причому перший із них прибуде вже цього року", — наголосив Зеленський.

Крім того, угода включає своєчасну допомогу Україною з боку Бельгії в галузі безпеки, сучасну бронетехніку, техніку для задоволення потреб ВПС та ППО України, військово-морську безпеку, розмінування, участь у коаліції артилерійських боєприпасів та військову підготовку. Також передбачається промислове співробітництво у галузі оборони, підтримка української "формули миру".

Також документ передбачає посилення Бельгією санкцій проти Росії, компенсацію збитків та правосуддя для агресора. Йдеться і про використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

"Сьогодні Бельгія підписує угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Україною. Президент Зеленський, вам потрібні правильні інструменти для захисту ваших громадян. Ми дуже рішучі, коли справа доходить до нашої підтримки. Тому нам потрібно більше, краще та швидше", — написав у Х прем’єр-міністр Бельгії Олександром де Кроо.

Нагадаємо, крім Бельгії, з початку 2024 року подібні угоди були підписані між Україною та 10 країнами. Мова про Велику Британію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду, Італію, Нідерланди, Фінляндію, Латвію та Іспанію. Водночас із ключовим партнером України — США щодо підписання угоди тривають переговори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 27 травня, Іспанія та Україна підписали угоду про безпеку та посилення військової співпраці. Зокрема ЗСУ отримають новий пакет зброї більш ніж на мільярд євро.