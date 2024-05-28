Стефанчук відповів на випади Путіна про "нелегітимність" Зеленського

У Раді відповіли на випади Кремля

Президентом України до завершення воєнного стану залишатиметься Володимир Зеленський. І так буде попри те, що говорять із цього приводу в Росії.

Про це написав у своєму Facebook речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Таким чином він відповів на випади російського диктатора Володимира Путіна, який знову заговорив про "нелегітимність" влади в Україні.

"Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", — написав Стефанчук.

За його словами, це передбачено статтею 108 Конституції.

Спікер ВР зазначив, що російські наративи є безглуздими та очікуваними, проте додав, що його непокоїть те, що їх поширюють, у тому числі і "деякі українські політики" у стінах парламенту.

Як повідомлялося раніше, 28 травня Путін заявив, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою в Україні залишаються парламент та речник Верховної Ради", оскільки він не знайшов в українській Конституції положення про продовження терміну повноважень президента.

Варто зазначити, що через численні порушення міжнародних договорів у ході березневих "виборів" у Росії, зокрема тих, які не допускають проведення виборчого процесу на окупованих територіях, Україна не визнає Путіна президентом РФ. Тому значущість його коментарів на тему легітимності української влади можна вважати сумнівною.