Стефанчук ответил на выпады Путина о "нелегитимности" Зеленского
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В Раде ответили на выпады Кремля
Президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И так будет несмотря на то, что говорят по этому поводу в России.
Об этом написал в своем Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Таким образом он ответил на выпады российского диктатора Владимира Путина, который опять заговорил о "нелегитимности" власти в Украине
"Президент Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, согласно Конституции и законам Украины", — написал Стефанчук.
По его словам, это предусмотрено статьей 108 Конституции.
Спикер ВР отметил, то российские нарративы являются бессмысленными и ожидаемыми, однако добавил, что его беспокоит то, что их распространяют, в том числе, и "некоторые украинские политики" в стенах парламента.
Как сообщалось ранее, 28 мая Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной Рады", поскольку он не нашел в украинской Конституции положения о продлении срока полномочий президента.
Стоит отметить, что из-за многочисленных нарушений международных договоров в ходе мартовских "выборов" в России, в частности тех, которые не допускают проведение избирательного процесса на оккупированных территориях, Украина не признает Путина президентом РФ. Поэтому значимость его комментариев на тему легитимности украинских властей можно считать сомнительной.