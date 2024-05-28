Стефанчук ответил на выпады Путина о "нелегитимности" Зеленского

В Раде ответили на выпады Кремля

Президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И так будет несмотря на то, что говорят по этому поводу в России.

Об этом написал в своем Facebook спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Таким образом он ответил на выпады российского диктатора Владимира Путина, который опять заговорил о "нелегитимности" власти в Украине

"Президент Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, согласно Конституции и законам Украины", — написал Стефанчук.

По его словам, это предусмотрено статьей 108 Конституции.

Спикер ВР отметил, то российские нарративы являются бессмысленными и ожидаемыми, однако добавил, что его беспокоит то, что их распространяют, в том числе, и "некоторые украинские политики" в стенах парламента.

Как сообщалось ранее, 28 мая Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью в Украине остаются парламент и спикер Верховной Рады", поскольку он не нашел в украинской Конституции положения о продлении срока полномочий президента.

Стоит отметить, что из-за многочисленных нарушений международных договоров в ходе мартовских "выборов" в России, в частности тех, которые не допускают проведение избирательного процесса на оккупированных территориях, Украина не признает Путина президентом РФ. Поэтому значимость его комментариев на тему легитимности украинских властей можно считать сомнительной.