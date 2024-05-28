Військовий аналітик розповів, у чому сенс визнання Путіним легітимності Ради і як у Кремлі хочуть обіграти цю тезу

Вождь РФ Путін сьогодні вирішив налякати нашого речника Руслана Стефанчука тим, що відтепер він (Стефанчук) головний. Впевнений, що невипадково обрано момент, коли президент України здійснює закордонні візити.

У ході цих візитів західні лідери підтверджують, що історія "після 21 травня" — це російська вигадка, на яку не звертають уваги.

Сенс путінського вкиду зрозумілий. З одного боку, це чергова спроба розхитати ситуацію. Причому хитати будуть на всіх рівнях. На місцевому, у військах тощо.

З іншого боку — це сигнал незахідним країнам, які збираються брати участь у "саміті миру" та спроба знизити рівень представництва.

Плутанину зі статтями Конституції України у виконанні Путіна не коментуватиму, не це головне. Важливе інше.

У 2014 р. Путін відмовлявся комунікувати з в.о. президента Олександром Турчиновим, вказуючи, що діалог може йти лише на рівні спікерів, бо коло повноважень Турчинова незрозуміле і треба чекати виборів. Нині ж його цілком влаштовує Стефанчук як легальний та легітимний утримувач повноважень президента до виборів. Це перша нестиковочка.

Друга нестиковочка — кремлівські діячі роками просували тезу, що вся українська влада є породженням "держперевороту", тому під великим питанням. А тут виявляється, що ВРУ цілком прийнятна і має необхідні повноваження.

Тобто, коли Москві вигідно, вона готова сприймати будь-кого, хоч Талібан, хоч ХАМАС. І навіть Стефанчук годиться. Це лише спроба створити пункт, який за бажання можна буде або перетворити на привід для уникнення дискусії, або розторгувати у переговорах.

Загалом, це російська гра, ось хай із Лукашенком у неї грають або ще з ким.