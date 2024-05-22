"Вороги України" і не тільки: Стефанчук різко висловилися про тих, хто піднімає питання легітимності Зеленського (відео)

Спікер Верховної Ради висловився радикально

Вороги України та політичні гниди. Саме так спікер українського парламенту Руслан Стефанчук назвав всіх, хто ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського після 20 травня, питання якої, між іншим, довгий час намагалася розхитувати Росія та її вірні посіпаки.

Відповідну заяву Стефанчук зробив під час брифінгу у Верховній Раді. Трохи перефразував крилатий вираз Симона Петлюри.

"Будь-які особи, які сьогодні, в період воєнного стану ставлять питання легітимності президента України — це вороги України. І ми повинні це розуміти, тому що вони, абсолютно чітко й абсолютно безвідповідально ширять неправдиву інформацію… Не так страшні зовнішні воші, як свої внутрішні гниди. Так ось я дуже не хочу, щоб політичні гниди розхитували ось це питання легітимності", — заявив Стефанчук.

Він також згадав 108 статтю Конституції України, яка чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента України.

"Вони визначаються єдиним юридичним моментом, це момент вступу у повноваження наступного президента України", — підкреслив спікер.

При цьому, через дію спеціального стану на території України через повномасштабне вторгнення РФ проведення будь-яких виборів просто неможливе, підкреслив Стефанчук. Це чіткі норми, які регламентують роботу всіх органів державної влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в ЄС сказали, чи вважають Зеленського легітимним. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано зазначив, що Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами.