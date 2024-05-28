Путін знову заспівав про легітимність Зеленського і зіпхнув на НАТО провину за бої на Харківщині

Диктатор зробив різку заяву у бік НАТО

У вівторок, 28 травня, російський диктатор Володимир Путін проводить прес-підхід до російських ЗМІ в аеропорту Ташкента. У ході свого виступу він зробив безліч безглуздих заяв, зокрема про наступ на Харківщину, президента України Володимира Зеленського, а також про удари по території РФ та НАТО.

Російський лідер заявив, що згідно з Конституцією України продовження повноважень передбачається для ВР, але не для президента. Диктатор наголосив, що повноваження верховної влади передаються спікеру парламенту.

"Перше, що на виду й що мені доповідають, полягає в тому, що Конституція України передбачає продовження повноважень, але лише Ради, а про продовження повноважень президента України нічого не сказано", — сказав Путін.

Також він сказав, що "за попередньою оцінкою, єдиною легітимною владою в Україні залишаються парламент та речник Верховної Ради".

"За своєю суттю українська державність заснована на ідеї не президентської, а парламентської республіки, цілком логічно, що так побудовано саму Конституцію та правові акти, які приймалися на її основі", — зазначив диктатор.

Водночас Путін прокоментував обговорення Заходу надати Києву дозвіл бити зброєю територією РФ. Російський "лідер" спробував налякати Альянс:

"Представники країн НАТО повинні усвідомлювати, з чим вони грають, — сказав він, додавши, що "постійна ескалація призведе до серйозних наслідків".

Крім того, він спробував звинуватити, що події, що відбуваються на підступах до Харкова, винна НАТО.

"Все йде навколо подій на підступах до Харкова, так це ж вони (країни НАТО) спровокували ці події у Харкова", - заявив Путін.

Довідка: 20 травня 2024 року минуло рівно п’ять років від дня вступу Володимира Зеленського до повноважень президента України. В умовах мирного часу це говорило б про припинення його повноважень на свої посади, але в умовах повномасштабної війни він продовжує залишатися легітимним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час своєї поїздки до Китаю Путін заявив, що для Росії питання про легітимність Зеленського має значення, оскільки "доленосні документи слід підписувати з легітимною владою".