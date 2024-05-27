В НАТО ухвалили важливу декларацію, йдеться і про удари по території РФ: головне з документу

Російський терор треба зупинити

Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 27 травня, ухвалила декларацію про прискорення військової допомоги Україні та зняття обмежень на удари західною зброєю по території Росії. Понад 200 законодавців з усіх країн-членів Північноатлантичного альянсу проголосували "За".

На засіданні йшлось про те, що Україні потрібно швидко та безперешкодно поставляти необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться на сайті Парламентської асамблеї НАТО.

Декларація закликає активізувати допомогу Україні

"Їм (українцям — ред.) потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз. Треба пришвидшуватись і активізуватись. Дайте Україні все, що їй потрібно", ― сказав глава Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба.

Україна не зможе себе захистити, якщо у неї не буде можливості бити по території Росії. А саме ― по ворожих базах та лініях постачання.

"Настав час визнати цю реальність і дозволити Україні робити те, що вона повинна. НАТО буде суттєво ослаблене, втратить довіру, якщо ми продовжимо допомагати напівзаходами", — наголосив Щерба.

В декларації йдеться, що нинішніх зусиль недостатньо для перемоги України. Тому треба перейти до стратегії, яка буде надавати Україні "все, що їй потрібно, якнайшвидше і так довго, як це потрібно".

Умєров закликав країни НАТО бути більш рішучими

Українська делегація зверталась до Парламентської асамблеї НАТО по відеозв'язку. Міністр оборони Рустем Умєров закликав припинити російський терор. Він зазначив, що саме через заборону бити західною зброєю по російських військових об’єктах на території РФ ворог розпочав наступ на Харківщину. Згадав він і про авіаудар по "Епіцентру" у Харкові, де загинули 16 людей та понад 40 отримали поранення.

"Російський терор має бути зупинений. Для цього нам потрібна ваша рішучість. Нам потрібно більше протиповітряної зброї, більше можливостей далекобійності для наших солдатів", — сказав Умєров.

Столтенберг закликав членів НАТО активізуватись у питанні допомоги Україні

"Союзники не виконали те, що вони обіцяли щодо протиповітряної оборони, ці прогалини, ці затримки у військовій підтримці мали наслідки на землі. Союзникам необхідно терміново активізуватися", — сказав очільник НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, на липневому саміті у Вашингтоні Альянс повинен досягнути згоди стосовно надання та координації довгострокової підтримки України. Столтенберг сказав, що також потрібні більш довгострокові фінансові зобов’язання.

Раніше "Телеграф" писав, що очільник НАТО закликав зняти заборону на удари західною зброєю по військових цілях у Росії. Без цього Україні вкрай важко буде захистити себе.

США повинні зняти обмеження на удари по Росії. Таку думку висловив старший політолог RAND Ендрю Радін. Політика адміністрації Байдена була занадто обережна з початку повномасштабної війни.