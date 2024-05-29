"Присвятив життя тим, хто зазнав репресій": помер науковець і політв'язень Петро Франко

Йому було 90 років

Громаду Львова сколихнула трагічна новина. У вівторок, 28 травня, пішов із життя Почесний голова Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, політв'язень, дослідник і письменник Петро Франко. Йому було 90 років.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Сумну звістку він оприлюднив у Фейсбуці.

"Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політвʼязень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою", – написав Андрій Садовий.

Справка

Петро Франко — дослідник, письменник, редактор і громадський діяч. Народився він на Львівщині в селі Глиниці Яворівського району 4 липня 1934 року.

У 15-річному віці був ув’язнений і засуджений на 5 років за участь у національно-визвольній боротьбі. Реабілітований 1991 року.

Від 1992 року Петро Франко обіймав посаду голови Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих. Протягом 2010-2015 років був головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, а із 2015 року – Почесним головою.

Від 1992 року Петро Франко обіймав посаду голови Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих. Протягом 2010-2015 років був головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, а із 2015 року – Почесним головою.

Петро Франко був одним з ініціаторів відновлення військових поховань УСС і УГА на 38-му полі Янівського кладовища та надання 76-го поля на Личаківському кладовищі у Львові для поховання борців за волю України 40-х- 50-х років XX століття (1992 р.).Окрім того, він член організаційного комітету будівництва меморіалу "Пам'яті жертв радянського політичного терору" 1941 року наполі № 55 Янівського кладовища у м. Львові (2004 p.).

Працюючи з архівними документами у 2005 p., Франко виявив таємні поховання 26-х дітей у братській могилі, яких ночами привозили з Львівських в'язниць № 2 і 4 протягом 1949-1951 pp., на Янівському кладовищі (поле 50). За його ініціативою 20 травня 2012 р. було відкрито і освячено величавий надмогильний пам'ятник цим дітям.

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