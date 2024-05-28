Помер засновник та голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

За свою роботу він був відзначений трьома державними нагородами

У вівторок, 28 травня 2024 року, стало відомо, що помер заслужений журналіст України, засновник та голова інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки.

Про смерть Олександра Мартиненка повідомляє "Інтерфакс-Україна". Поки що жодних подробиць невідомо.

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", ― повідомляє агентство.

Олександр Мартиненко народився у Харкові 22 серпня 1960 року. Після закінчення економічного факультету Харківського державного університету залишився працювати у закладі на посаді молодого наукового співробітника.

Журналістську кар’єру розпочав у 1990 році, ставши редактором відділу газети "Орієнтир Діп". У 1992 році став головредом агентства "Харків-новини".

Посаду президента інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" він обіймав з 1992 до 1998 році. Потім став прессекретарем президента України Леоніда Кучми. На посаді прессекретаря працював з 1998 до 2001 року.

Олександр Мартиненко також обіймав посаду секретаря Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001 – 2002) та був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002 – 2003). З 2003 року став генеральним директором "Інтерфакс-Україна".

У 2010 році Олександр Мартиненко став заслуженим журналістом України. У нього є й інші державні нагороди: орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня (2020) та орден "За заслуги" III ступеня (2022).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер відомий історик Петро Толочко. Саме йому вдалось встановити справжній вік Києва.