"Посвятил жизнь тем, кто подвергся репрессиям": умер ученый и политзаключенный Петр Франко

Ему было 90 лет

Львова всколыхнула трагическая новость. Во вторник, 28 мая, ушел из жизни Почетный председатель Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных, политзаключенный, исследователь и писатель Петр Франко. Ему было 90 лет.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Печальное известие он обнародовал в Facebook.

"Еще одна тяжелая потеря для общества Львова и Украины. На 90-м году жизни умер политзаключенный, выдающийся исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко. Он посвятил свою жизнь служению Украине и памяти тех, кто подвергся репрессиям. Его деятельность и настойчивость в восстановлении исторической справедливости никогда не будет забыта», – написал Андрей Садовый.

Справка

Петр Франко – исследователь, писатель, редактор и общественный деятель. Родился он во Львовской области в селе Глиницы Яворивского района 4 июля 1934 года.

В 15-летнем возрасте был заключен в тюрьму и осужден на 5 лет за участие в национально-освободительной борьбе. Реабилитирован в 1991 году.

С 1992 года Петр Франко занимал должность главы Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В течение 2010-2015 годов был председателем Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных, а с 2015 года – Почетным председателем.

С 1992 года Петр Франко занимал должность главы Львовского областного общества политических заключенных и репрессированных. В течение 2010-2015 годов был председателем Всеукраинского общества политических заключенных и репрессированных, а с 2015 года – Почетным председателем.

Петр Франко был одним из инициаторов восстановления военных захоронений УСС и УГА на 38-м поле Яновского кладбища и предоставления 76-го поля на Лычаковском кладбище во Львове для захоронения борцов за свободу Украины 40-х-50-х годов XX века (1992 г. ). Кроме того, он член организационного комитета строительства мемориала "Памяти жертв советского политического террора" 1941 года на поле № 55 Яновского кладбища во Львове (2004 г.).

Работая с архивными документами в 2005 г., Франко обнаружил тайные захоронения 26 детей в братской могиле, которых по ночам привозили из Львовских тюрем № 2 и 4 в течение 1949-1951 гг., на Яновском кладбище (поле 50). По его инициативе 20 мая 2012 г. был открыт и освящен величественный надгробный памятник этим детям.

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