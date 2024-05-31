Зеленський спростував заяви щодо Британії, яка дозволила удари по РФ: у чому складність

Глава держави каже, що Велика Британія не давала 100% дозволу

Велика Британія не давала 100% дозволу на застосування далекобійної зброї (Storm Shadow – ред.) по Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Подробиці він озвучив у інтерв’ю The Guardian. Тим самим український лідер спростував раніше озвучену генсеком НАТО інформацію.

Зеленський ясно дав зрозуміти, що хоче використовувати зброю дальньої дії, таку як ракети Storm Shadow британського виробництва, для ураження військових об’єктів на території ворога. Але руки у Києва все ще пов’язані. Президент припустив, що на Даунінг-стріт, швидше за все, ще чекають рішення американців із цього приводу.

"Партнери чекають на американців. Ми двічі порушували це питання. Підтвердження від глави МЗС королівства (Девіда Кемерона – ред.,) ми не отримали ", — уточнив глава держави.

Остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів України залежить від "консенсусу". Причому, вирішальне значення має позиція Вашингтона, припустив Зеленський. "Ви знаєте, як це працює ", — сказав він.

Нагадаємо, що Білий дім не дозволяє Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Там побоюються ескалації. Тим часом республіканці у Конгресі США наполягають на протилежному. Спікер Палати представників Майкл Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Києву права завдавати ударів американською зброєю по території РФ. Питання все ще залишається відкритим. При цьому, за даними видання Politico, адміністрація Байдена таємно надала Україні дозвіл наносити удари всередину Росії з використанням американської зброї. Але виключно у районі Харківської області. Цю інформацію підтверджує і The New York Times. При цьому політика щодо дозволу далеких ударів углиб країни-агресора "не змінилася".

Тому Сили оборони навряд чи зможуть бити ATACMS за цілями всередині РФ.

Тим часом низка європейських країн уже дала Україні зелене світло на застосування наданої ними зброї щодо таких ударів.

Раніше перспективи сміливіших рішень Заходу щодо протидії РФ, оцінив для "Телеграфа" колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.