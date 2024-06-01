Маленькая пенсия, работать дольше и не только: что ожидает украинцев в будущем, рассказали в Минсоцполитики

Выходить на пенсию следует, когда физически не в состоянии работать

В Минсоцполитики посоветовали украинцам зарабатывать и откладывать себе на пенсию и готовиться работать "так долго, как сможем". Ведь из-за демографических проблем в будущем пенсионные выплаты могут быть небольшими.

Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах – это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он откладывает на протяжении жизни", – сказала Марчак.

По ее словам, сейчас пенсию для одного пенсионера обеспечивает один налогоплательщик, то есть соотношение 1:1, но в будущем "ситуация, скорее всего, будет ухудшаться".

"Мы должны быть страной активного долголетия. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы сможем ", — сказала заместительница.

Марчак подчеркнула, что пенсионный возраст в Украине составляет от 60 до 65 лет, однако украинцам следует выходить на пенсию "уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать".

Ранее "Телеграф" писал, что в Минсоцполитики рассказали, какое будущее ждет молодых украинцев.