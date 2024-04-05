У Києві діти отруїлися наркотиками, які були в солодощах: деталі

Одна дитина потрапила реанімації

За тиждень у Києві зафіксовано три випадки отруєння дітей наркотиками. Токсичні речовини містились в солодощах.

Про це повідомляє КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1". Медики зазначають, що дані передані в поліцію.

23 березня до лікарні було госпіталізовано двох дітей з однієї сім'ї з проявами порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодшу дитину було переведено до реанімаційного відділення.

Причиною їхнього стану стало вживання канабісу, який, ймовірно, містився в гуманітарному шоколаді без маркування, який діти їли напередодні.

26 березня до лікарні поступила дитина в стані психомоторного збудження з галюцинаціями, блюванням, розширеними зіницями та зниженим м'язовим тонусом.

Як з'ясувалося, перед цим дитина їла шоколад, який подарували її батьку. Солодощі містили псилоцибін, психоактивну речовину, що може викликати подібні симптоми.

"Вивчайте склад продуктів, які ви даєте дітям", — закликають медики.

Раніше "Телеграф" писав про скандал у київському ліцеї, який кишить тарганами. Інспектори, які приїхали з перевіркою, знайшли комах у зоні приготування їжі, а також отруєне зерно від гризунів, що зберігалося поруч з сипучими харчовими продуктами.