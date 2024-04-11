Помер за 2 дні: на Дніпропетровщині 6-річний хлопчик отруївся полуницею
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Лікарі у двох лікарнях не змогли допомогти постраждалому
На Дніпропетровщині загинув 6-річний хлопчик. Виною тому стала з’їдена ним полуниця.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, трагедія сталася у місті Павлоград 9 квітня. Цього дня 6-річний місцевий житель з’їв полуницю, а незабаром поскаржився на погане самопочуття.
У дитини була діарея, болів живіт, підвищилася температура і з’явився висип. Потім у потерпілого почали розвиватися поліорганна недостатність та шоковий стан. 10 квітня дитину доправили до місцевої лікарні, а після цього перевели до лікарні у обласному центрі.
На жаль, лікарям так і не вдалося врятувати життя дитини. Хлопчик помер 11 квітня.
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