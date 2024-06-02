Повістки на вулицях: до яких пір їх видаватимуть українцям

Українській армії зараз потрібні люди

Вручення повісток військовозобов’язаним українцям на вулицях та у громадських місцях триватиме доти, доки в країні триває повномасштабна війна. Українській армії потрібні різні типи ресурсів, у тому числі людські.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, пише Знай. Він каже, що успіх на полі бою забезпечує підготовлений та навчений військовослужбовець.

"Мобілізаційні процеси триватимуть, доки триватиме повномасштабна російсько-українська війна. Українській армії потрібні різні типи ресурсів. У тому числі й людські. Це певною мірою може звучати цинічно, але найвагоміший чинник, який забезпечує успіх на полі бою, — це навчений, забезпечений та мотивований український військовослужбовець", — сказав Селезньов.

Він додав, що для того щоб на полі бою з’явилися саме такі люди, їх потрібно мобілізувати, забезпечити проходження відповідної підготовки та перепідготовки, провести бойове злагодження, забезпечити уніформою, зброєю, технікою.

Крім того, Селезньов вважає, що ніхто не має права на порушення закону. Цей процес торкнеться всіх. У зв’язку з цим він додав, що громадянам потрібно свідомо дотримуватись норм законодавства про мобілізацію. Водночас колишній спікер Генштабу ЗСУ наголосив, що ТЦК точно не мають повноважень застосовувати фізичну силу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом 60 днів з набрання чинності новим законом про мобілізацію кожному військовозобов’язаному необхідно оновити свої військово-облікові дані.