У Києві шукають комунальників, "заманюють" бронюванням від мобілізації: у мережі обурені

Таких вакансій стає дедалі більше

В Україні почали з’являтися вакансії з бронюванням від мобілізації, серед пропозицій – продавці-касири, охоронці та навіть налаштовувачі техніки. Тенденцію підтримало й комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду "ПЛЕСО".

На його Facebook-сторінці розміщено оголошення про пошук людей для благоустрою на Оболонському острові. Зазначається, що потрібні працьовиті співробітники, а підприємство зі свого боку пропонує не лише офіційну заробітну плату та премії, а й бронює своїх постійних працівників.

Українці із подивом сприйняли цю новину. Дехто іронізує з приводу "стратегічного острова", а хтось обурюється.

"Стратегічний острів!", "КП Плесо — стратегічна організація! Все, що потрібно знати про нинішню владу", "якась людина з вищою освітою, що о**ує військкомату, розглядає можливість піти двірником у кп плесо, тому що там "критична інфраструктура", "Київський аспірант, КП Плесо чекає на тебе!", "Бидлота корупційна, для вас війни немає?", — пишуть коментатори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію серед українців став популярним пошук роботи, яка дає бронь. Деякі сайти з пошуку та надання вакансій вже адаптуються до нових реалій та розширюють свій функціонал. На одному з них з’явився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, де зазначено, що компанія бронює працівників.