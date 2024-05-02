Номер телефону, мейл і не тільки: які дані чоловікам потрібно оновити наприкінці травня, відповідь ТЦК

Підтверджувати деякі з них доведеться документально

За новим законом про мобілізацію, який набирає чинності з 18 травня 2024 року, чоловіки зобов’язані протягом 60 днів оновити свої дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Загалом доведеться надати персональну інформацію за більш як 30 пунктами.

Деякі з них доведеться підтверджувати документами. Про це речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів "Телеграфу" в ексклюзивному інтерв’ю "Не забудьте ці документи: що потрібно взяти до ТЦК для отримання броні та відстрочки".

Які дані потрібно оновити з 18 травня

"Загалом їх визначено понад три десятки. Названі вами [ім’я, прізвище, адреса реєстрації та фактичного проживання] стоять на перших позиціях цього списку. У ньому також відомості про сімейний стан, номери телефонів та адреси електронної пошти, реквізити паспорта громадянина України та закордонні паспорти, відомості про зміну громадянства, про зміну (встановлення) групи інвалідності, вже згадані мною відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", ― сказав Істомін.

За новим законом, оновити дані потрібно протягом 60 днів. Але Істомін стверджує, що це потрібно було зробити давно, ще до введення цієї норми. Якщо громадянин не оновить дані, йому доведеться відповісти перед законом за статтею 210-1.

"Їх потрібно було вже давно оновити! Звичайно, можна оновити зараз. Норма, про яку ви питаєте, ще не набула чинності, але якщо протягом відведеного часу не оновити дані, то це спричинить адміністративне покарання — громадянин отримає штраф за статтею 210 КУпАП", а якщо не зробити це протягом 60 днів після набрання чинності Законом, то буде застосовано статтю 210-1", — розповів речник Полтавського обласного ТЦК.

Між вказаними статтями є велика різниця. Зокрема у сумі штрафу за порушення.

"Стаття 210 — порушення правил військового обліку. У особливий період нею передбачено штраф 50 – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 – 1700 гривень. А стаття 210-1 — це вже порушення законодавства про мобілізацію. І штраф за це в особливий період вже 300 – 500 неоподатковуваних мінімумів (5100 – 8500 гривень). Звичайно, це набагато чутливіше для гаманця пересічного громадянина", — сказав Істомін.

Зазначимо, новий закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня 2024 року. Одне із положень стосується оновлення даних у ТЦК. На процедуру виділяється 60 днів. Тобто це потрібно зробити до 18 липня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, чому у ТЦК різко зросли черги чоловіків. Більшість із них приходять не через повістку.