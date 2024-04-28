Шлях до миру розпочнеться у червні: Зеленський розповів, як змусити Росію закінчити війну

На саміті будуть представлені країни з усіх куточків світу

Україна продовжує підготовку до проведення Саміту миру у Швейцарії. При цьому в планах Києва та партнерів зробити його справді глобальним.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні. За його словами, вже зараз можна сказати, що на саміті будуть представлені всі континенти та будуть почуті думки з усіх куточків щодо глобального розвитку світу.

За його словами, всі ці країни об’єднані визнанням положень Статуту ООН та міжнародних конвенцій і того, що вони є обов’язковими до виконання, навіть країнами "де панує божевілля", на кшталт Росії.

"Світова більшість має змусити Росію до миру і може це зробити. Саме в червні може розпочатися шлях до справедливого миру", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, під час саміту за можливим форматом завершення російського вторгнення в Україну, який має відбутися у червні у Швейцарії, може бути напрацьовано документ із головними положеннями про завершення війни. Цей документ зрештою планують представити Росії та знайти способи змусити її прийняти.