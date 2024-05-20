"Будь ласка!": Папа Римський емоційно звернувся до України та Росії

Журналісти запитали у нього, що він сказав би Путіну

Папа Римський Франциск після нещодавньої заяви про обмін полоненим між Україною та Росією закликав Україну та РФ до мирних переговорів. За його словами, краще мир за домовленістю ніж нескінченна війна.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News. Такий заклик він висунув на запитання журналістки про те, що він хотів би сказати російському диктатору Володимир Путіну.

"Будь ласка, воюючі країни, усі, зупиніться. Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру. Мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна", — сказав понтифік.

Зауважимо, що це не вперше, коли Папа Римський закликає до мирних переговорів. Після однієї з таких заяв він потрапив у скандал, адже сказав, що Україна повинна мати мужність підняти "білий прапор". За його словами, нам варто домовитись про припинення війни. Адже, на думку Папи Римського, найсильнішим є той, хто може вчасно почати вести переговори про припинення війни.

Понтифік часто наголошує, що війна це завжди поразка і її не можна продовжувати. Папа Римський закликає вірян молитися про "перемовини про припинення війни".

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Римський Франциск може відвідати Київ з робочим візитом, але також він хотів би поїхати у Москву. Адже у такий спосіб він хоче залишитись поза політикою та представляти церкву, яка завжди залишає двері відкритими для всіх.